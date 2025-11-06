Concert conté Badjoule, itinéraire d’un rêveur Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Concert conté Badjoule, itinéraire d’un rêveur
Début : 2025-11-06 19:00:00
2025-11-06
Badjoule vient de la Lune il est arrivé sur terre un jour d’automne en 1982.
Profession Rêveur Professionnel.
Par Julien Certin.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
English :
Badjoule comes from the Moon: he arrived on Earth on an autumn day in 1982.
Profession: Professional Dreamer.
By Julien Certin.
German :
Badjoule kommt vom Mond: Er ist an einem Herbsttag im Jahr 1982 auf der Erde gelandet.
Beruf: Professioneller Träumer.
Von Julien Certin.
Italiano :
Badjoule viene dalla Luna: è arrivato sulla Terra in un giorno d’autunno del 1982.
Professione: sognatore professionista.
Di Julien Certin.
Espanol :
Badjoule viene de la Luna: llegó a la Tierra un día de otoño de 1982.
Profesión: soñador profesional.
Por Julien Certin.
