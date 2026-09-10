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Concert conté et illustré EGLISE DE TAISSY Taissy

dimanche 4 octobre 2026 · EGLISE DE TAISSY · Taissy

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
EGLISE DE TAISSY
Adresse
2 Rue de Saint-Léonard
Ville
51500 Taissy
Département
Marne
Tarif
5 5 5 Tarif de base - plein tarif Tarif adulte

Taissy

Concert conté et illustré

EGLISE DE TAISSY 2 Rue de Saint-Léonard Taissy Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Tout public
Concert conté.
Un moment musicale pour voyager sur les pas de Mutuà.
Tout Public à partir de 3 ans.   .

EGLISE DE TAISSY 2 Rue de Saint-Léonard Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 31 99 31 20 

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English : Concert conté et illustré

L’événement Concert conté et illustré Taissy a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne

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