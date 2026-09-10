AGENDA · Taissy
Concert conté et illustré EGLISE DE TAISSY Taissy
dimanche 4 octobre 2026 · EGLISE DE TAISSY · Taissy
Informations pratiques
Taissy
Concert conté et illustré
EGLISE DE TAISSY 2 Rue de Saint-Léonard Taissy Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Concert conté.
Un moment musicale pour voyager sur les pas de Mutuà.
Tout Public à partir de 3 ans. .
EGLISE DE TAISSY 2 Rue de Saint-Léonard Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 31 99 31 20
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English : Concert conté et illustré
L’événement Concert conté et illustré Taissy a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne
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