Concert-conte Le Petit Prince de Saint-Exupéry Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert-conte Le Petit Prince de Saint-Exupéry

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

L’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne s’est associé au comédien Matthieu Farcy pour vous conter l’histoire du Petit Prince, conte philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Ensemble, ils créent un univers enchanteur, où la musique et les mots se mêlent pour révéler l’essence invisible mais précieuse de chaque chose. L’orchestre illustre la musicalité des différents univers que traverse le Petit Prince pour rejoindre la Terre. .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

