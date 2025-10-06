CONCERT-CONTÉ POUR LA PETITE ENFANCE Sète

Laissez-vous emporter par un concert-conte spécialement conçu pour le jeune public. Vous serez charmés par des histoires mises en musique, où la voix, les instruments et l’imaginaire se mêlent pour éveiller curiosité et émotions chez les tout-petits. C’est un moment doux, propice à la découverte sonore et narrative.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

67 boulevard Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26

English :

Let yourself be carried away by a storytelling concert specially designed for young audiences.

German :

Lassen Sie sich von einem Märchenkonzert mitreißen, das speziell für das junge Publikum konzipiert wurde.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un concerto di narrazione pensato appositamente per un pubblico giovane.

Espanol :

Déjese llevar por un concierto de cuentacuentos especialmente diseñado para el público joven.

