Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

2025-07-05

Le Trio Sünkyan propose son concert conté de chants du monde autour de la Rose. Le groupe de folk voyageur (chant, guitare, percussions) présente un voyage musical autour de cette fleur emblématique, mis en valeur par l’acoustique de la magnifique chapelle du Pouldu. Le spectacle nous emmène des terres celtiques à l’Asie en passant par la Méditerranée, avec des chants et des textes qui évoquent la rose dans toutes ses symboliques. Entre légèreté et profondeur, spiritualité et sensualité, « ROSE » invite les spectateurs à la rêverie autant qu’à la réflexion. .

Chapelle Notre-Dame de la Paix 29 Rue du Philosophe Alain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 67 11 45 35

