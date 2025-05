Concert Contemplations – Rosheim, 11 mai 2025 16:00, Rosheim.

Bas-Rhin

Concert Contemplations 107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-05-11 16:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

2025-05-11

Un concert d’orgue par Anne Marie Wuscher autour de l’exposition de peinture et de texte de Véronique Gnos et Luc Dornstetter qui seront à votre écoute avant le concert.

Assistez à un concert d’orgue avec Anne-Marie Wuscher dans le cadre de l’exposition de peintures et de textes Contemplation, en présence des artistes Véronique Gnos et Luc Dornstetter, qui seront présents pour un échange autour de l’exposition à 15h, suivi d’un concert à 16h.

Anne Marie Wuscher, très sensible aux richesses expressives de l’œuvre pour orgue accompagnant les émotions humaines et la vie intérieure du chrétien face à Dieu, son engagement d’organiste liturgique lui permet chaque dimanche de donner place à la musique pour orgue tant soliste qu’instrument accompagnateur lors des cultes.

Actuellement titulaire de l’orgue A.Kern de la paroisse protestante de Neudorf, Anne-Marie Wucher professeure de musique en retraite, a suivi l’enseignement d’Yvonne Monceau et d’André Stricker au Conservatoire de Strasbourg dont elle est diplômée (Médaille d’or).

Elle intervient lors des prières de midi en l’église Saint Thomas ou à la chapelle protestante des Hospices Civils de Strasbourg ainsi que lors de prestations du festival Stras’Orgues. .

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

An organ concert by Anne Marie Wuscher around an exhibition of paintings and texts by Véronique Gnos and Luc Dornstetter, who will be available to listen to before the concert.

German :

Ein Orgelkonzert von Anne Marie Wuscher rund um die Ausstellung von Gemälden und Texten von Véronique Gnos und Luc Dornstetter, die Sie sich vor dem Konzert anhören können.

Italiano :

Un concerto d’organo di Anne Marie Wuscher intorno a una mostra di dipinti e testi di Véronique Gnos e Luc Dornstetter, che sarà possibile ascoltare prima del concerto.

Espanol :

Un concierto de órgano de Anne Marie Wuscher en torno a una exposición de pinturas y textos de Véronique Gnos y Luc Dornstetter, que se podrán escuchar antes del concierto.

