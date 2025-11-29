Concert contes défaits Conservatoire de Metz Metz
Tour de chant débridé autour des contes de notre enfance, Contes défaits est composé de chansons originales du duo FrICTIONs, mêlant jazz, musiques ethniques, chanson réaliste, opéra… Durant le spectacle, se côtoient notamment Baba Yaga, Hänsel et Gretel, Cendrillon, les Enfants perdus, le Joueur de flûte de Hamelin. Mêlant la gouaille de l’accordéon aux ambiances magiques du clavier, les chansons s’enchaînent à un rythme effréné au fil des travestissements de leurs interprètes tour à tour diseurs, chuchoteurs ou larrons lyriques.
Paroles et musiques Sarah Laulan et Rémy Poulakis
Création lumière Gilles Gaudet
Ingénieur du son Camille Audergon
Scénographie Kikapami
Avec
Sarah Laulan (contralto)
Rémy Poulakis (accordéoniste et ténor)Enfants
Contes défaits is an unbridled singing tour based on the fairy tales of our childhood, with original songs by the duo FrICTIONs, mixing jazz, ethnic music, chanson réaliste, opera… The show features Baba Yaga, Hänsel et Gretel, Cinderella, Les Enfants perdus and Le Joueur de flûte de Hamelin. Blending the playfulness of the accordion with the magical ambience of the keyboard, the songs follow one another at a frenetic pace, with the performers in turn disguising themselves as tellers, whisperers or lyrical thieves.
Lyrics and music Sarah Laulan and Rémy Poulakis
Lighting design Gilles Gaudet
Sound engineer Camille Audergon
Set design Kikapami
With
Sarah Laulan (contralto)
Rémy Poulakis (accordionist and tenor)
Contes défaits ist eine ungezügelte Gesangstournee rund um die Märchen unserer Kindheit und besteht aus Originalliedern des Duos FrICTIONs, die Jazz, ethnische Musik, realistische Lieder und Opern vermischen. Während der Aufführung begegnen sich insbesondere Baba Yaga, Hänsel und Gretel, Cinderella, Les Enfants perdus und der Rattenfänger von Hameln. Die Lieder werden in einem rasanten Rhythmus vorgetragen, wobei die Interpreten sich abwechselnd als Diseure, Flüsterer oder lyrische Schürzenjäger verkleiden.
Text und Musik Sarah Laulan und Rémy Poulakis
Lichtgestaltung Gilles Gaudet
Toningenieur Camille Audergon
Bühnenbild Kikapami
Mit
Sarah Laulan (Altistin)
Rémy Poulakis (Akkordeonist und Tenor)
Contes défaits è una sfrenata tournée canora basata sulle fiabe della nostra infanzia, con canzoni originali del duo FrICTIONs, che mescola jazz, musica etnica, chanson réaliste, opera… Lo spettacolo riunisce Baba Yaga, Hänsel e Gretel, Cenerentola, I bambini perduti e Il pifferaio di Hamelin. Mescolando la giocosità della fisarmonica con l’atmosfera magica della tastiera, le canzoni si susseguono a ritmo frenetico, mentre i loro interpreti assumono il ruolo di narratori, sussurratori o ladri di testi.
Parole e musica Sarah Laulan e Rémy Poulakis
Disegno luci Gilles Gaudet
Tecnico del suono Camille Audergon
Scenografia Kikapami
Con
Sarah Laulan (contralto)
Rémy Poulakis (fisarmonicista e tenore)
Contes défaits es una desenfrenada gira cantada basada en los cuentos de hadas de nuestra infancia, con canciones originales del dúo FrICTIONs, mezclando jazz, música étnica, chanson réaliste, ópera… El espectáculo reúne a Baba Yaga, Hänsel y Gretel, Cenicienta, Los niños perdidos y El flautista de Hamelín. Mezclando la alegría del acordeón con el ambiente mágico del teclado, las canciones se suceden a un ritmo frenético mientras sus intérpretes asumen el papel de narradores, susurradores o ladrones líricos.
Texto y música Sarah Laulan y Rémy Poulakis
Diseño de iluminación Gilles Gaudet
Técnico de sonido Camille Audergon
Escenografía Kikapami
Con
Sarah Laulan (contralto)
Rémy Poulakis (acordeonista y tenor)
