Concert Contes et Légendes dans l’opéra français Lieu-dit Saint-Michel Plouguerneau samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit Saint-Michel Chapelle Saint Michel Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir et soutenir l’association MO’S pour un concert à 4 voix et piano sur le thème « Contes et Légendes dans l’opéra français » qui résonne parfaitement dans le cadre de la chapelle Saint-Michel !

Concert au profit de l’association Musique Opéra Santé (MOS) qui travaille au bien-être des personnes atteintes de troubles cognitifs en Ehpad ou hôpitaux, grâce à la musique.

Participation libre sous forme de dons sur le site de l’association. .

Lieu-dit Saint-Michel Chapelle Saint Michel Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 81 81 90 85

L’événement Concert Contes et Légendes dans l’opéra français Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-31 par OT PAYS DES ABERS