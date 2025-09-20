Concert Contes et Légendes dans l’opéra français Lieu-dit Saint-Michel Plouguerneau
Concert Contes et Légendes dans l’opéra français Lieu-dit Saint-Michel Plouguerneau samedi 20 septembre 2025.
Concert Contes et Légendes dans l’opéra français
Lieu-dit Saint-Michel Chapelle Saint Michel Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir et soutenir l’association MO’S pour un concert à 4 voix et piano sur le thème « Contes et Légendes dans l’opéra français » qui résonne parfaitement dans le cadre de la chapelle Saint-Michel !
Concert au profit de l’association Musique Opéra Santé (MOS) qui travaille au bien-être des personnes atteintes de troubles cognitifs en Ehpad ou hôpitaux, grâce à la musique.
Participation libre sous forme de dons sur le site de l’association. .
Lieu-dit Saint-Michel Chapelle Saint Michel Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 81 81 90 85
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Contes et Légendes dans l’opéra français Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-31 par OT PAYS DES ABERS