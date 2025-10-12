Concert contre le cancer Octobre rose Salle du Grès Martigues

Concert contre le cancer Octobre rose Salle du Grès Martigues dimanche 12 octobre 2025.

Concert contre le cancer Octobre rose

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 15h. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dans le cadre d’Octobre rose, le Rotary Club Martigues étang de Berre organise un concert caritatif à la salle du Grès de Martigues.

Un après-midi musical au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Les groupes présents sur scène Travelling Compagnons et Flow Therapy.



Tous les bénéfices seront reversés à la recherche et à l’accompagnement des patientes. .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 17 37 34 contact@rotarymartigues.fr

English :

As part of Pink October, the Rotary Club Martigues Etang de Berre is organizing a charity concert at the Grès hall in Martigues.

German :

Im Rahmen des Pink October organisiert der Rotary Club Martigues Etang de Berre ein Benefizkonzert im Grès-Saal in Martigues.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, il Rotary Club Martigues Etang de Berre organizza un concerto di beneficenza presso la Salle du Grès di Martigues.

Espanol :

En el marco del Octubre Rosa, el Rotary Club Martigues Etang de Berre organiza un concierto benéfico en la sala Grès de Martigues.

