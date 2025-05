Concert Contrebande – La Singerie Le Havre, 16 mai 2025 19:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Contrebande La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Ce sont deux pirates qui préfèrent passer la soirée dans la cuisine plutôt que dans l’agitation du salon.

À deux guitares, ils reprennent les classiques qui ont bercé leur adolescence

des Beatles aux Strokes, en passant par Neil Young, Simon and Garfunkel ou encore Cat Stevens.

Il leur arrive aussi de convier le reste des invités à chanter la chanson de leur choix.

Pour les contre-soirées, c’est Contrebande.

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

English : Concert Contrebande

They’re two pirates who’d rather spend the evening in the kitchen than in the hustle and bustle of the living room.

Playing two guitars, they cover the classics that rocked their teenage years:

from the Beatles to the Strokes, via Neil Young, Simon and Garfunkel and Cat Stevens.

They also sometimes invite the rest of the guests to sing a song of their choice.

For counter evenings, it’s Contrebande.

German :

Sie sind zwei Piraten, die den Abend lieber in der Küche als im Trubel des Wohnzimmers verbringen.

Auf zwei Gitarren spielen sie die Klassiker, die ihre Teenagerjahre geprägt haben:

von den Beatles über Neil Young, Simon and Garfunkel, Cat Stevens bis hin zu den Strokes.

Manchmal laden sie auch den Rest der Gäste ein, ein Lied ihrer Wahl zu singen.

Für die Gegenpartys ist Contrebande zuständig.

Italiano :

Sono due pirati che preferiscono passare la serata in cucina piuttosto che nel trambusto del salotto.

Suonando due chitarre, ripercorrono i classici che hanno segnato la loro adolescenza:

dai Beatles agli Strokes, passando per Neil Young, Simon and Garfunkel e Cat Stevens.

A volte invitano anche gli altri ospiti a cantare una canzone a loro scelta.

Per le contro-serate, si tratta di Contrebande.

Espanol :

Son dos piratas que prefieren pasar la tarde en la cocina que en el ajetreo del salón.

Tocando a dos guitarras, versionan los clásicos que sacudieron su adolescencia:

de los Beatles a los Strokes, pasando por Neil Young, Simon and Garfunkel y Cat Stevens.

A veces también invitan al resto de los invitados a cantar una canción de su elección.

Para las noches de mostrador, es Contrebande.

