CONCERT CONTREPOINT CHORALE DE SÈTE Gigean

Gigean

CONCERT CONTREPOINT CHORALE DE SÈTE

Rue Eglise Vieille Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Chorale de Sète, dirigée par Franck Fontcouberte, propose une soirée musicale mêlant grandes œuvres chorales contemporaines et chants autour de la mer et du cinéma italien.Le programme inclut notamment le Requiem for the Living de Dan Forrest et des titres emblématiques comme Bella Ciao ou La Mer , avec 45 choristes…

La Chorale de Sète, dirigée par Franck Fontcouberte, vous donne rendez-vous le samedi 13 juin à 21h au Théâtre de Verdure de Gigean pour une soirée musicale exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion et du voyage.Au programme, l’œuvre contemporaine majeure Requiem for the Living du compositeur américain Dan Forrest. Véritable référence du répertoire choral actuel, cette composition magistrale mêle profondeur spirituelle, puissance harmonique et message universel d’espoir, de paix et de réconfort.Le concert se poursuivra avec un voyage musical autour des chants de la mer et du cinéma italien, à travers des œuvres emblématiques telles que Santa Lucia , Bella Ciao , Nella Fantasia , La Mer , Santiano ou encore Les Copains d’abord .Aux côtés des 45 choristes de la Chorale de Sète, Nathalie Cases (mezzo-soprano) et Sabine Liguori (piano) viendront enrichir cette soirée placée sous le signe du partage et de l’émotion.Fondée en 1960, la Chorale de Sète s’illustre depuis de nombreuses années dans l’interprétation des grandes œuvres du répertoire classique, tout en explorant les chants traditionnels et contemporains qui font sa renommée. .

Rue Eglise Vieille Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 14 71 77 53 service-com@ville-gigean.fr

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English : CONCERT CONTREPOINT CHORALE DE SÈTE

The Chorale de Sète, directed by Franck Fontcouberte, presents an evening of music combining great contemporary choral works with songs about the sea and Italian cinema, including Dan Forrest’s Requiem for the Living and iconic songs such as Bella Ciao and La Mer , with 45 choristers…

L’événement CONCERT CONTREPOINT CHORALE DE SÈTE Gigean a été mis à jour le 2026-06-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE