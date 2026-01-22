CONCERT CONTREPOINT Gigean

CONCERT CONTREPOINT

Rue Eglise Vieille Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Rythmes d’ici et d’ailleurs aux couleurs du mondeLe temps d’un concert, l’Ensemble Aélipse invite à un voyage musical sans frontières. Saxophone, violoncelle et guitare s’entrelacent pour explorer des rythmes et des sonorités inspirés de cultures d’ici et d’ailleurs. Une musique accessible et sensible, où se mêlent influences du monde et écriture contemporaine, offrant un moment d’évasion et de découverte au public. .

Rue Eglise Vieille Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 14 71 77 31 service-com@ville-gigean.fr

