CONCERT CONTREPOINT ORCHESTRE À CORDES Gigean

Danses et mélodies d’inspiration populaire.Ce concert fait appel à l’orchestre à cordes et permet de découvrir des œuvres majeures inspirées par les musiques populaires.Au programme Palladio JenkisMélodies norvégiennes Grieg2 mélodies élégiaques GriegDanse slave n°8 DvorakSuite Holberg GriegDanses hongroises 1 et 5 BrahmsDanses roumaines BartokValse de l’Empereur StraussRomance SibeliusMusiciens Violons 1 Dorothée Fontcouberte, Violaine Allix, Martine LaudeViolons 2 Anne Mangeot, Cécile Di MarinoAlti Michèle Lalor, Aurélien LafonVioloncelles Mireille Chollet, Ruben FriedmanContrebasse Laurence AragonOrchestre ContrepointDirigé depuis 1992 par Franck Fontcouberte. L’Orchestre Contrepoint, formation à géométrie variable (de 4 à 50 musiciens), réunit des musiciens professionnels aguerris au métier d’orchestre ainsi que de jeunes instrumentistes diplômés des grands conservatoires. Certains collaborent régulièrement avec les orchestres régionaux, d’autres enseignent dans les conservatoires de musique de la Région Languedoc-Roussillon.Du quatuor à la formation symphonique, l’orchestre explore un répertoire allant de la musique baroque à la musique contemporaine. Il s’aventure également vers d’autres formes musicales et propose un langage innovant Gospel Voices, Musiques de films, Brel, Brassens, Ferré, Tango… autant de projets favorisant le métissage des publics.Depuis sa création, l’Orchestre Contrepoint a donné plus de 300 concerts en Occitanie et à l’étranger. Il a enregistré plusieurs CD dont Messe du Couronnement de Franz Liszt, Messa di Gloria de Giacomo Puccini, La Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak, Requiem de Giuseppe Verdi, Mozart, Cherubini, ainsi que Gospel and Virtuoses. .

English :

Dances and melodies inspired by popular music: this concert features the string orchestra and presents major works inspired by popular music.

German :

In diesem Konzert wird das Streichorchester eingesetzt, um die wichtigsten Werke, die von der Volksmusik inspiriert wurden, zu präsentieren.

Italiano :

In questo concerto, l’orchestra d’archi esegue importanti opere ispirate alla musica popolare.

Espanol :

En este concierto, la orquesta de cuerda interpreta grandes obras inspiradas en la música popular.

