CONCERT CONTREPOINT VALSES ET VARIATIONS Gigean

Rue Eglise Vieille Gigean Hérault
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Un moment musical raffiné proposé par Les Rencontres Gigeantesques.
Dimanche 9 novembre 2025 à 17h, la Salle Marie de Montpellier accueille le pianiste Hyun Chan Kye pour un récital autour de Chopin, Haydn, Liszt, Mozart, Schumann et Strauss.Un moment musical raffiné proposé par Les Rencontres Gigeantesques.Entrée libre. .
Rue Eglise Vieille Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 14 71 77 31 service-com@ville-gigean.fr
English :
A refined musical experience offered by Les Rencontres Gigeantesques.
German :
Ein raffinierter musikalischer Moment, der von Les Rencontres Gigeantesques angeboten wird.
Italiano :
Una raffinata esperienza musicale offerta da Les Rencontres Gigeantesques.
Espanol :
Una experiencia musical refinada ofrecida por Les Rencontres Gigeantesques.
