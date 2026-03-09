Concert Conversations inattendues Auditorium du Conservatoire Montbéliard
Concert Conversations inattendues Auditorium du Conservatoire Montbéliard mardi 28 avril 2026.
Concert Conversations inattendues
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
2026-04-28 20:00:00
2026-04-28
2026-04-28
Concert Conversations inattendues, p ar le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Ce concert explore la rencontre imaginaire entre Johann Sébastian Bach et Béla Bartók, inspirée des Mikrokosmos. Travail du contrepoint, goût pour la pédagogie et lien avec la musique de danse leurs points communs se révèlent naturellement et invitent à entrelacer leurs répertoires.
Certaines pièces de L’Art de la fugue se prêtent à une instrumentation libre, offrant un espace ouvert et foisonnant où dialoguent deux univers sonores, apparemment éloignés.
Au programme B. Bartók, J.S. Bach, L. Riou, A. Tules (N. Touati)
Avec
Judith Meyer, flûte traversière
Marianne Muller, viole de gambe
Nicolas Aubin, clavecin
Véronique Ngo Sach-Hien et Nelson Touati, piano
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
