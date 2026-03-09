Concert Conversations inattendues Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert Conversations inattendues

Concert Conversations inattendues, p ar le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Ce concert explore la rencontre imaginaire entre Johann Sébastian Bach et Béla Bartók, inspirée des Mikrokosmos. Travail du contrepoint, goût pour la pédagogie et lien avec la musique de danse leurs points communs se révèlent naturellement et invitent à entrelacer leurs répertoires.

Certaines pièces de L’Art de la fugue se prêtent à une instrumentation libre, offrant un espace ouvert et foisonnant où dialoguent deux univers sonores, apparemment éloignés.

Au programme B. Bartók, J.S. Bach, L. Riou, A. Tules (N. Touati)

Avec

Judith Meyer, flûte traversière

Marianne Muller, viole de gambe

Nicolas Aubin, clavecin

Véronique Ngo Sach-Hien et Nelson Touati, piano

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

