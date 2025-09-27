Concert Convivialité Bléré
Concert Convivialité Bléré samedi 27 septembre 2025.
5 Rue du Carroi aux Gauffres Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
5 Rue du Carroi aux Gauffres Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Tél +33 6 75 08 96 42
bruno.jeronimo@wanadoo.fr
English :
Box office opens at 8pm
Bruno JERONIMO
5 rue du Carroi aux gaufres 37150 BLERE
Tel 06 75 08 96 42
German :
Eröffnung des Kartenverkaufs um 20 Uhr
Bei Bruno JERONIMO
5 rue du Carroi aux gaufres 37150 BLERE
Tel: 06 75 08 96 42
Italiano :
La biglietteria apre alle 20.00
Bruno JERONIMO
5 rue du Carroi aux gaufres 37150 BLERE
Tel 06 75 08 96 42
Espanol :
Apertura de taquillas a las 20.00 horas
Bruno JERONIMO
5 rue du Carroi aux gaufres 37150 BLERE
Tel 06 75 08 96 42
