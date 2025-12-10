Concert Convivialité

5 Rue du Carroi aux Gauffres Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

La Clé des champs vous programme un concert convivialité le samedi 17 janvier 2026 à 20h30 (ouverture des portes à 20h ainsi que l’ouverture de la billetterie). Tryogenic (Rock, Funk, Pop). Prévoir votre propre chaise.

La Clé des champs vous programme un concert convivialité le samedi 17 janvier 2026 à 20h30 (ouverture des portes à 20h ainsi que l’ouverture de la billetterie). Tryogenic (Rock, Funk, Pop). Prévoir votre propre chaise. Après le concert, chacune et chacun apportera, soit du salé, soit du sucré, afin de poursuivre la soirée autour d’une table dans un moment de convivialité. Attention les places sont limitées. .

5 Rue du Carroi aux Gauffres Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 08 96 42

English :

La Clé des champs offers you a convivial concert on Saturday, January 17, 2026 at 8:30pm (doors open at 8pm and ticket office opens). Tryogenic (Rock, Funk, Pop). Bring your own chair.

L’événement Concert Convivialité Bléré a été mis à jour le 2025-12-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER