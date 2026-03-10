Concert Cookie Rue Victor Schoelcher Dinan

Concert Cookie

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Rock

Chaque année, le Pôle Enseignement Artistique a le plaisir d’accueillir des musiciennes et musiciens du Pont Supérieur Musique pour des temps de résidence au Labo.

Les pieds dans le sable à regarder la marée monter. C’est peut-être la sensation qui traverse l’écoute de Cookie. Une musique qui avance lentement, enveloppe, puis submerge.

Manon, Alexis, Alan et Basil, étudiants au Pont Supérieur, jouent ensemble depuis trois ans à travers différents projets, mais l’histoire du groupe commence à Brest. La mélancolie lumineuse de la ville imprègne leurs compositions des paysages sonores doux, parfois teintés de tristesse, mais toujours chaleureux et enveloppants.

Entre les élans introspectifs de Car Seat Headrest et les textures brutes de King Krule, traversés de touches de musiques traditionnelles bretonnes, les quatre musicien·nes façonnent une matière sonore sensible et immersive.

Leur musique évoque des souvenirs familiers la chaleur d’un lit qui console, un café partagé entre ami·es dans la campagne pluvieuse de Rennes, ou encore une marche lente entre les rochers, face à la mer. .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 47 80

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English :

L’événement Concert Cookie Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme