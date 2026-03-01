Concert Cool Big Band du conservatoire de Commercy rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug
Concert Cool Big Band du conservatoire de Commercy rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug samedi 28 mars 2026.
Concert Cool Big Band du conservatoire de Commercy
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cool Big Band
Ensemble composé de 20 musiciens issus du Conservatoire de musique de Commercy. De type big Band, il associe le swing d’une section cuivrée imposante à la voix prenante et puissante de Séverine, le tout soutenu par une rythmique à la façon Rythm & Blues.
Le répertoire porte les grands succès de la Motown 70’s.
Réservation conseilléeTout public
5 .
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26
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English :
Cool Big Band
An ensemble of 20 musicians from the Commercy Conservatory of Music. A big band, it combines the swing of an imposing brass section with Séverine’s gripping, powerful vocals, all underpinned by a Rhythm & Blues-style rhythm section.
The repertoire covers the great hits of Motown 70’s.
Reservations recommended
L’événement Concert Cool Big Band du conservatoire de Commercy Foug a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES