Concert Cool Big Band Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

A l’occasion de la Journée Internationale contre les Violences Faites aux Femmes, le ZONTA Club de Pont-à-Mousson vous invite à un concert de Jazz à l’Espace Saint Laurent !

Retrouvez le Cool Big Band, une formation composée de 23 musiciens sous la direction de Stéphane Garaffi, pour un concert d’exception au profit des actions en faveur des Femmes.

Dimanche 23 novembre à 16h

Billetterie sur HelloAsso ou bien sur place

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 49 92 08 94 zontapam@gmail.com

English :

To mark International Day Against Violence Against Women, Pont-à-Mousson’s ZONTA Club invites you to a jazz concert at Espace Saint Laurent!

Join the Cool Big Band, a 23-strong band led by Stéphane Garaffi, for an exceptional concert in aid of women’s causes.

Sunday, November 23 at 4pm

Tickets on HelloAsso or on site

German :

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lädt der ZONTA Club Pont-à-Mousson Sie zu einem Jazzkonzert im Espace Saint Laurent ein!

Erleben Sie die Cool Big Band, eine Formation aus 23 Musikern unter der Leitung von Stéphane Garaffi, bei einem außergewöhnlichen Konzert zugunsten von Aktionen zugunsten von Frauen.

Sonntag, den 23. November um 16 Uhr

Tickets auf HelloAsso oder vor Ort

Italiano :

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo ZONTA Club di Pont-à-Mousson vi invita a un concerto jazz all’Espace Saint Laurent!

Unitevi alla Cool Big Band, una band di 23 elementi guidata da Stéphane Garaffi, per un concerto eccezionale a favore delle cause femminili.

Domenica 23 novembre alle 16.00

Biglietti disponibili su HelloAsso o in loco

Espanol :

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Club ZONTA de Pont-à-Mousson le invita a un concierto de jazz en el Espace Saint Laurent

Únase a la Cool Big Band, una banda de 23 músicos dirigida por Stéphane Garaffi, en un concierto excepcional a favor de las mujeres.

Domingo 23 de noviembre a las 16.00 h

Entradas disponibles en HelloAsso o in situ

