Concert Copains’Cabana Flamanville

Concert Copains'Cabana

Concert Copains’Cabana Flamanville vendredi 27 février 2026.

Concert Copains’Cabana

18 Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :
2026-02-27

L’ensemble Copains’Cabana met à l’honneur les musiques et chansons latino-américaines traditionnelles. Un répertoire cadencé et doux à la fois, qui vous fera voyager.   .

18 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 87 66 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Copains’Cabana

L’événement Concert Copains’Cabana Flamanville a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Cotentin La Hague