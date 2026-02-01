Concert Copains’Cabana Flamanville
Concert Copains’Cabana Flamanville vendredi 27 février 2026.
Concert Copains’Cabana
18 Rue du Château Flamanville Manche
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 22:00:00
2026-02-27
L’ensemble Copains’Cabana met à l’honneur les musiques et chansons latino-américaines traditionnelles. Un répertoire cadencé et doux à la fois, qui vous fera voyager. .
18 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 87 66 66
