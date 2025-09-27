Concert Cop’s Melody Restaurant O’ Marignano Marignane

samedi 27 septembre 2025.

Concert Cop’s Melody

Samedi 27 septembre 2025.

Dès 19h30. Restaurant O' Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Rendez-vous au restaurant « O’Marignano » si vous voulez vous changer les idées !

C’est le bon endroit pour passer un moment sympathique, festif, convivial et de qualité les pieds sous la table.

Au programme Cop’s Melody !

Un concert à ne pas manquer !

.

Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66

English :

Visit the « O’Marignano » restaurant for a change of scene!

It’s the place to go for a friendly, festive, quality time with your feet under the table.

On the program: Cop’s Melody!

A concert not to be missed!

German :

Besuchen Sie das Restaurant « O’Marignano », wenn Sie auf andere Gedanken kommen wollen!

Dies ist der richtige Ort, um einen sympathischen, festlichen, geselligen und qualitativ hochwertigen Moment mit den Füßen unter dem Tisch zu verbringen.

Auf dem Programm steht: Cop’s Melody!

Ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Se volete distrarvi, andate al ristorante « O’Marignano »!

È il posto giusto per un pasto amichevole, festoso e di qualità con i piedi sotto il tavolo.

In programma: Cop’s Melody!

Un concerto da non perdere!

Espanol :

El restaurante « O’Marignano » es el lugar ideal para desconectar

Es el lugar ideal para disfrutar de una comida agradable, festiva y de calidad con los pies bajo la mesa.

En el programa: ¡Melody de Cop!

Un concierto que no se puede perder

