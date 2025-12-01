Concert Copycat +Grèn Sémé Lignières

Concert Copycat +Grèn Sémé

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un concert debout mêlant pop rock avec CopyCat et rock, maloya évolutif (Ile de la Réunion) avec Grèn Sémé.

Copycat c’est l’alliance pop-rock et survitaminée de deux cousines complices, Apolline et Zoé qui nous embarquent avec le sourire (mais pas que) dans toutes les galères de leur vingtaine. Une basse bleue, une guitare rouge, une boite à rythmes pour des chansons spontanées, sensibles et brutes.

Entre poésie rock, pulsations dub et rythmes pop-africains, le quintet invente une chanson inédite, imprégnée de langue créole et du maloya (musique trad’ de l’Ile de La Réunion). Autour de leurs textes engagés et poétiques, leur écriture, souvent en créole, invite à une balade solaire. Grèn Sémé ( grains semés ) nous offre son héritage. Une musique à danser, résolument libre ! 15 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

A stand-up concert blending pop rock with CopyCat and rock, evolutionary maloya (Reunion Island) with Grèn Sémé.

