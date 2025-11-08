Concert Cor des Alpes Rue Nivoy Pagny-sur-Moselle
Concert Cor des Alpes Rue Nivoy Pagny-sur-Moselle samedi 8 novembre 2025.
Concert Cor des Alpes
Rue Nivoy Eglise Saint Martin Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00
Concert de Cor des Alpes à l’église de Pagny-sur-Moselle, samedi 8 novembre à 20h30
Entrée et participation libreTout public
Rue Nivoy Eglise Saint Martin Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 20 68 89 cordesalpes.lorraine@gmail.com
English :
Cor des Alpes concert at Pagny-sur-Moselle church, Saturday November 8 at 8:30pm
Admission and free participation
German :
Alphornkonzert in der Kirche von Pagny-sur-Moselle, Samstag, 8. November, 20.30 Uhr
Eintritt und Teilnahme frei
Italiano :
Concerto del Cor des Alpes nella chiesa di Pagny-sur-Moselle, sabato 8 novembre alle 20.30
Ingresso e partecipazione gratuita
Espanol :
Concierto del Cor des Alpes en la iglesia de Pagny-sur-Moselle, sábado 8 de noviembre a las 20.30 horas
Entrada y participación gratuitas
