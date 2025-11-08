Concert Cor des Alpes Rue Nivoy Pagny-sur-Moselle

Concert Cor des Alpes

Rue Nivoy Eglise Saint Martin Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Concert de Cor des Alpes à l’église de Pagny-sur-Moselle, samedi 8 novembre à 20h30

Entrée et participation libreTout public

English :

Cor des Alpes concert at Pagny-sur-Moselle church, Saturday November 8 at 8:30pm

Admission and free participation

German :

Alphornkonzert in der Kirche von Pagny-sur-Moselle, Samstag, 8. November, 20.30 Uhr

Eintritt und Teilnahme frei

Italiano :

Concerto del Cor des Alpes nella chiesa di Pagny-sur-Moselle, sabato 8 novembre alle 20.30

Ingresso e partecipazione gratuita

Espanol :

Concierto del Cor des Alpes en la iglesia de Pagny-sur-Moselle, sábado 8 de noviembre a las 20.30 horas

Entrada y participación gratuitas

