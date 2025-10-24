Concert Corbel MJC Morlaix

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 22:00:00

2025-10-24

CORBBEL propose un univers dark-folk entre Timber Timbre, Sparklehorse et PJ Harvey. Des compositions sad and blue parfois teintées d’ironie. Le groupe fait surgir des images en noir et blanc dans un théâtre à l’italienne.

Après un premier Ep sorti en janvier que l’on retrouve sur la B.O. du film Jouer avec le feu , primé à la Mostra de Venise et au BNC film de Barcelone, Corbbel s’apprête à sortir un nouveau single en octobre, ainsi qu’un clip dévoilé le 24/10, jour du tout premier concert du groupe à la MJC de Morlaix. Rendez vous le 24/10 pour le premier concert du groupe à domicile !

Corbbel, c’est Pierrick Corbel, voix et guitare, Romane Rosser, voix et claviers, Eric Cervera, guitare, Hilaire Rama, basse et Piergiacomo Costi à la batterie.

Le groupe sera en résidence à la MJC pour 5 jours de travail, préalablement à cette soirée concert.

vendredi 24 octobre 20h30 10€ 6€* (non adhérent * adhérent) .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

