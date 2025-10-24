Concert Corbel MJC Morlaix
CORBBEL propose un univers dark-folk entre Timber Timbre, Sparklehorse et PJ Harvey. Des compositions sad and blue parfois teintées d’ironie. Le groupe fait surgir des images en noir et blanc dans un théâtre à l’italienne.
Après un premier Ep sorti en janvier que l’on retrouve sur la B.O. du film Jouer avec le feu , primé à la Mostra de Venise et au BNC film de Barcelone, Corbbel s’apprête à sortir un nouveau single en octobre, ainsi qu’un clip dévoilé le 24/10, jour du tout premier concert du groupe à la MJC de Morlaix. Rendez vous le 24/10 pour le premier concert du groupe à domicile !
Corbbel, c’est Pierrick Corbel, voix et guitare, Romane Rosser, voix et claviers, Eric Cervera, guitare, Hilaire Rama, basse et Piergiacomo Costi à la batterie.
Le groupe sera en résidence à la MJC pour 5 jours de travail, préalablement à cette soirée concert.
vendredi 24 octobre 20h30 10€ 6€* (non adhérent * adhérent) .
MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94
