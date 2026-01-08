Concert Cordes Croisées Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Concert Cordes Croisées

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert Cordes Croisées 10, 20, 30, 40… violons sur scène. Où s’arrêteront-ils ?

Les classes de cordes du Conservatoire et de l’école de musique de la MJC de Toul se rejoignent pour un (très) grand ensemble, où danseront les archets.

Tout public GratuitTout public

0 .

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cordes Croisées concert: 10, 20, 30, 40… violins on stage. Where will they stop?

String classes from the Conservatoire and the MJC music school in Toul join forces for a (very) large ensemble, where bows dance.

Open to all? Free

L’événement Concert Cordes Croisées Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-08 par OT PONT A MOUSSON