Concert cordes et clavier Vérac
Concert cordes et clavier Vérac dimanche 16 novembre 2025.
Concert cordes et clavier
Eglise de Vérac Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Concert .
Eglise de Vérac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 80 99 michel.schumacher33@gmail.com
English : Concert cordes et clavier
German : Concert cordes et clavier
Italiano :
Espanol : Concert cordes et clavier
L’événement Concert cordes et clavier Vérac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Fronsadais