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Concert cordes et clavier Vérac

Concert cordes et clavier Vérac

Concert cordes et clavier Vérac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Eglise de Vérac

Ville : 33240 Vérac

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vérac

Concert cordes et clavier

Eglise de Vérac Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Concert sous la direction de Nicolas Meilhan.
Au programme musique classique, musique de films et séries, compositions originales de Nicolas Meilhan.   .

Eglise de Vérac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine   michel.schumacher33@gmail.com

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English : Concert cordes et clavier

L’événement Concert cordes et clavier Vérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais