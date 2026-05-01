Vérac

Concert cordes et clavier

Eglise de Vérac Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Concert sous la direction de Nicolas Meilhan.

Au programme musique classique, musique de films et séries, compositions originales de Nicolas Meilhan. .

Eglise de Vérac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine michel.schumacher33@gmail.com

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English : Concert cordes et clavier

L’événement Concert cordes et clavier Vérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais