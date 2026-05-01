Concert cordes et clavier Vérac
Concert cordes et clavier Vérac samedi 23 mai 2026.
Vérac
Concert cordes et clavier
Eglise de Vérac Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Concert sous la direction de Nicolas Meilhan.
Au programme musique classique, musique de films et séries, compositions originales de Nicolas Meilhan. .
Eglise de Vérac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine michel.schumacher33@gmail.com
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English : Concert cordes et clavier
L’événement Concert cordes et clavier Vérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais