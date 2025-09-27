Concert cordes et vents en duo Temple La Tremblade
Concert cordes et vents en duo Temple La Tremblade samedi 27 septembre 2025.
Concert cordes et vents en duo
Temple Place du Temple La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Concert folk, pop et blues
Temple Place du Temple La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 77 35 10 michel.lasfargues@wanadoo.fr
English :
Folk, pop and blues concert
German :
Folk-, Pop- und Blueskonzert
Italiano :
Concerto folk, pop e blues
Espanol :
Concierto de folk, pop y blues
L’événement Concert cordes et vents en duo La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-15 par Mairie de La Tremblade