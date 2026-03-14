Concert Cordes latines Saint-Yan
Concert Cordes latines Saint-Yan mercredi 1 avril 2026.
Concert Cordes latines
Salle des fêtes de St Yan Saint-Yan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Une soirée aux couleurs de l’Amérique du Sud ! Des mélodies du Brésil, de la cordillère des Andes et de Cuba, rythmées par le tango, la salsa et le cha-cha.
La guitare sera à l’honneur (solo ou accompagnée). Laissez- vous entraîner par cette musique pleine de vie, à écouter et à danser ! .
Salle des fêtes de St Yan Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Cordes latines
L’événement Concert Cordes latines Saint-Yan a été mis à jour le 2026-03-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III