Concert Cordes latines

Salle des fêtes de St Yan Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Une soirée aux couleurs de l’Amérique du Sud ! Des mélodies du Brésil, de la cordillère des Andes et de Cuba, rythmées par le tango, la salsa et le cha-cha.

La guitare sera à l’honneur (solo ou accompagnée). Laissez- vous entraîner par cette musique pleine de vie, à écouter et à danser ! .

Salle des fêtes de St Yan Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert Cordes latines

L’événement Concert Cordes latines Saint-Yan a été mis à jour le 2026-03-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III