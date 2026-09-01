Concert cordes percutées de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame de Basse Allemagne Fleury-sur-Orne

Informations pratiques

Fleury-sur-Orne

Concert cordes percutées de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen | Journées du Patrimoine

Église Notre-Dame de Basse Allemagne Rue de la Vieille Eglise Fleury-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Laissez-vous emporter par la magie des cordes et des percussions avec Cordes Percutées , un concert où Adélaïde Ferrière, soliste au marimba, et l’Ensemble de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen vous invitent à un voyage sonore à travers les siècles.

Laissez-vous emporter par la magie des cordes et des percussions avec Cordes Percutées , un concert où Adélaïde Ferrière, soliste au marimba, et l’Ensemble de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen vous invitent à un voyage sonore à travers les siècles. Au programme des œuvres de Bach, Geminiani et Vivaldi, revisitées avec une touche contemporaine grâce au marimba, qui dialogue avec les cordes pour créer une atmosphère à la fois classique et moderne.

Un moment haut en couleurs et en émotions, un concert exceptionnel pour tous, des amateurs de musique classique aux néophytes.

L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. Durée 1h30, 120 pers. max. .

Église Notre-Dame de Basse Allemagne Rue de la Vieille Eglise Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 2 31 35 73 00

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English : Concert cordes percutées de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen | Journées du Patrimoine

Let yourself be swept away by the magic of strings and percussion with “Cordes Percutées”, a concert in which Adélaïde Ferrière, marimba soloist, and the Ensemble de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen invite you on a musical journey through the centuries.

L’événement Concert cordes percutées de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen | Journées du Patrimoine Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer