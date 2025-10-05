Concert Cord’songs Petit COSEC Complexe Sportif JM BOIVIN Nolay
Concert Cord’songs
Petit COSEC Complexe Sportif JM BOIVIN D33 Nolay Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Un Quatuor (violons, guitare, clavier et batterie) pour interpréter des musiques Irlandaises et Ecossaises .
Petit COSEC Complexe Sportif JM BOIVIN D33 Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 45 52 25
