Concert Core Corsu Rue de l’Eglise Dignac 18 juillet 2025 20:00

Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Découvrez une expérience musicale unique lors du concert de chants polyphoniques du groupe Core Corsu à l’église de Dignac et laissez-vous bercer par les sons caractéristiques de l’Île de Beauté.

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Cybard

Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 49 81 93 elianetardy@orange.fr

English :

Enjoy a unique musical experience at the Core Corsu polyphonic singing concert at Dignac church, and let yourself be lulled by the characteristic sounds of the Isle of Beauty.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges musikalisches Erlebnis beim Konzert mit polyphonen Gesängen der Gruppe Core Corsu in der Kirche von Dignac und lassen Sie sich von den charakteristischen Klängen der Île de Beauté berieseln.

Italiano :

Godetevi un’esperienza musicale unica al concerto di canto polifonico Core Corsu nella chiesa di Dignac e lasciatevi cullare dai suoni caratteristici dell’Isola della Bellezza.

Espanol :

Disfrute de una experiencia musical única en el concierto de canto polifónico Core Corsu, en la iglesia de Dignac, y déjese arrullar por los sonidos característicos de la Isla de la Belleza.

