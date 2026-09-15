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Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle Temple protestant La Rochelle

samedi 26 septembre 2026 · Temple protestant · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Temple protestant
Adresse
2 Rue st Michel
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
18 18 Tarif réduit

La Rochelle

Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle

Temple protestant 2 Rue st Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Madrigaux et musique sacrée de Monteverdi, Cantate de Bach, Magnificat de Vivaldi
par l’Ensemble Vocal Polymnie, accompagné de l’ Ensemble baroque « Galatée », sous la direction de Fabrice Maurin.
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Temple protestant 2 Rue st Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 98 60 46  chorus17@wanadoo.fr

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English :

Madrigals and sacred music by Monteverdi, a cantata by Bach, and Vivaldi’s *Magnificat*
performed by the Polymnie Vocal Ensemble, accompanied by the « Galatée » Baroque Ensemble, conducted by Fabrice Maurin.

L’événement Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle

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