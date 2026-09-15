Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle Temple protestant La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle

Temple protestant 2 Rue st Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Madrigaux et musique sacrée de Monteverdi, Cantate de Bach, Magnificat de Vivaldi

par l’Ensemble Vocal Polymnie, accompagné de l’ Ensemble baroque « Galatée », sous la direction de Fabrice Maurin.

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Temple protestant 2 Rue st Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 98 60 46 chorus17@wanadoo.fr

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English :

Madrigals and sacred music by Monteverdi, a cantata by Bach, and Vivaldi’s *Magnificat*

performed by the Polymnie Vocal Ensemble, accompanied by the « Galatée » Baroque Ensemble, conducted by Fabrice Maurin.

L’événement Concert – Coréades 2026: Ensemble POLYMNIE à La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle