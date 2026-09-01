Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly Eglise St Pierre Marsilly

Informations pratiques

Marsilly

Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly

Eglise St Pierre 1 Place de l’Eglise Marsilly Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Hugo REYNE, flûte à bec et Florent MARIE théorbe et guitare

Pages de musique allemande, française, italienne

Bach, Haendel, Dieupart, Hotteterre, Cimarosa, Corelli …

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Eglise St Pierre 1 Place de l’Eglise Marsilly 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 98 60 46 chorus17@wanadoo.fr

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English :

Hugo REYNE, recorder, and Florent MARIE, theorbo and guitar

Selections from German, French, and Italian music%A0

Bach, Handel, Dieupart, Hotteterre, Cimarosa, Corelli ?

L’événement Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly Marsilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle