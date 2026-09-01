Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly Eglise St Pierre Marsilly
mercredi 23 septembre 2026 · Eglise St Pierre · Marsilly
Informations pratiques
Marsilly
Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly
Eglise St Pierre 1 Place de l’Eglise Marsilly Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23 22:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Hugo REYNE, flûte à bec et Florent MARIE théorbe et guitare
Pages de musique allemande, française, italienne
Bach, Haendel, Dieupart, Hotteterre, Cimarosa, Corelli …
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Eglise St Pierre 1 Place de l’Eglise Marsilly 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 98 60 46 chorus17@wanadoo.fr
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English :
Hugo REYNE, recorder, and Florent MARIE, theorbo and guitar
Selections from German, French, and Italian music%A0
Bach, Handel, Dieupart, Hotteterre, Cimarosa, Corelli ?
L’événement Concert – Coréades 2026: Hugo Reyne et Florent Marie à Marsilly Marsilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle