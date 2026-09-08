Concert – Coréades 2026: VIVALDI Gloria et Dixit Dominus pour double choeur. Eglise Notre-Dame La Rochelle
jeudi 8 octobre 2026 · Eglise Notre-Dame · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert – Coréades 2026: VIVALDI Gloria et Dixit Dominus pour double choeur.
Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif réduit
en prévente jusqu’à J moins 3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 22:15:00
Date(s) :
2026-10-08
Concert baroque avec chœurs et solistes, accompagnés par l’ensemble baroque Galatée avec la présence d’Antoine Duléry, comédien, qui nous fera voyager dans l’univers vénitien compositeur en quatre saisons, quatre moments intenses de sa carrière.
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Eglise Notre-Dame 57 Rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 98 60 46 chorus17@wanadoo.fr
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English :
Baroque concert featuring choirs and soloists, accompaniedby the Galatée Baroque Ensemble, featuring actor Antoine Duléry, who will take us on a journey through the world of the Venetian composer across four seasons—four intense moments in his career.
L’événement Concert – Coréades 2026: VIVALDI Gloria et Dixit Dominus pour double choeur. La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle
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