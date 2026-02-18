Concert Cores do Brasil Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Concert Cores do Brasil

Cette formation de 6 musiciens revisite le répertoire de la musique brésilienne et rend hommage à de grands musiciens et compositeurs

Comme Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, Baden Powell, Elis Régina…

Sacha MARS (professeur de l’EIM) Chant

Franck JACCARD Piano

Guillaume SOURIAU Contrebasse

Jean-Philippe NAEDER Percussions

Valéry Bertrand Guitare Chant

Carl SCHLOSSER Saxophones

Avec la participation d’élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique (l’ensemble jazz vocal Sing & swing et Batucada) et de l’école primaire L’Eau-Vive de Doix les Fontaines.

Réservation fortement conseillée à l’Office de Tourisme

Billetterie sur place possible (sous réserve de places disponibles) .

Théâtre municipal 34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 eimd.secretariat@fontenayvendee.fr

English :

This 6-piece band revisits the Brazilian music repertoire and pays tribute to great musicians and composers

