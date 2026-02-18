Concert Cores do Brasil Théâtre municipal Fontenay-le-Comte
Concert Cores do Brasil Théâtre municipal Fontenay-le-Comte vendredi 3 avril 2026.
Concert Cores do Brasil
Théâtre municipal 34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-04-03 21:20:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Cette formation de 6 musiciens revisite le répertoire de la musique brésilienne et rend hommage à de grands musiciens et compositeurs
Comme Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, Baden Powell, Elis Régina…
Sacha MARS (professeur de l’EIM) Chant
Franck JACCARD Piano
Guillaume SOURIAU Contrebasse
Jean-Philippe NAEDER Percussions
Valéry Bertrand Guitare Chant
Carl SCHLOSSER Saxophones
Avec la participation d’élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique (l’ensemble jazz vocal Sing & swing et Batucada) et de l’école primaire L’Eau-Vive de Doix les Fontaines.
Réservation fortement conseillée à l’Office de Tourisme
Billetterie sur place possible (sous réserve de places disponibles) .
Théâtre municipal 34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64 eimd.secretariat@fontenayvendee.fr
English :
This 6-piece band revisits the Brazilian music repertoire and pays tribute to great musicians and composers
