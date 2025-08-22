Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux Poil

Tarif : – – 3 EUR

Début : 2025-08-22 19:30:00

fin : 2025-08-22 23:30:00

2025-08-22

Concert « Corn’Blues »-Château d’Ettevaux à partir de 19h30

Restauration et buvette sur place

Entrée 3€, gratuit pour les enfants

Contact Charly de Galembert au 06 66 59 66 47 .

Château d’Ettevaux Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 59 66 47

