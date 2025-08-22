Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux Poil
Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux Poil vendredi 22 août 2025.
Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux
Château d’Ettevaux Poil Nièvre
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 19:30:00
fin : 2025-08-22 23:30:00
Date(s) :
2025-08-22
Concert « Corn’Blues »-Château d’Ettevaux à partir de 19h30
Restauration et buvette sur place
Entrée 3€, gratuit pour les enfants
Contact Charly de Galembert au 06 66 59 66 47 .
Château d’Ettevaux Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 59 66 47
English : Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux
German : Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Corn’ Blues » au château d’Ettevaux Poil a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Rives du Morvan