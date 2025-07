CONCERT Corneilla-de-Conflent

CONCERT Corneilla-de-Conflent samedi 26 juillet 2025.

Corneilla-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Plein tarif

Début : 2025-07-26 17:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Invité d’honneur et interprète « Francis Biyong » ténor de l’opéra national du capitole de Toulouse.

Corneilla-de-Conflent 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 26 61 14

English :

Guest of honor and performer « Francis Biyong » tenor of the Opéra National du Capitole de Toulouse.

German :

Ehrengast und Interpret « Francis Biyong » Tenor der Nationaloper des Capitols von Toulouse.

Italiano :

Ospite d’onore e interprete « Francis Biyong », tenore dell’Opéra National du Capitole de Toulouse.

Espanol :

Invitado de honor e intérprete « Francis Biyong » tenor de la Opéra National du Capitole de Toulouse.

