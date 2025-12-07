Concert cornet à bouquin et orgue renaissance place d’Armes J.F. Blondel Metz
Concert cornet à bouquin et orgue renaissance place d’Armes J.F. Blondel Metz dimanche 7 décembre 2025.
Concert cornet à bouquin et orgue renaissance
place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 15:45:00
Le deuxième concert de la saison de Noël à la cathédrale de Metz propose un duo avec Judith Pacquier au cornet à bouquin et Thierry Ferré à l’orgue Renaissance du triforium.
Le cornet à bouquin est un instrument à vent très à la mode de la fin du 16ème au milieu du 17ème siècle principalement en Italie et en Allemagne.
Il se marie magnifiquement avec l’orgue, particulièrement celui du triforium de la Cathédrale.
Au programme, des œuvres de G.P. Palestrina, G. Frescobaldi, B. Marini…
Retransmission sur grand écran.
Entrée libre, plateauTout public
place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54
English :
The second concert of the Christmas season at Metz Cathedral features a duo with Judith Pacquier on cornet à bouquin and Thierry Ferré on the Renaissance organ in the triforium.
The cornet à bouquin was a very fashionable wind instrument from the late 16th to mid-17th centuries, mainly in Italy and Germany.
It blends magnificently with the organ, particularly that of the Cathedral’s triforium.
On the program, works by G.P. Palestrina, G. Frescobaldi, B. Marini…
Retransmission on large screen.
Free admission, stage
German :
Das zweite Konzert der Weihnachtssaison in der Kathedrale von Metz bietet ein Duett mit Judith Pacquier am Cornet à bouquin und Thierry Ferré an der Renaissanceorgel des Triforiums.
Das Cornet à bouquin ist ein Blasinstrument, das vom Ende des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts vor allem in Italien und Deutschland sehr in Mode war.
Es lässt sich wunderbar mit der Orgel kombinieren, insbesondere mit der Orgel im Triforium der Kathedrale.
Auf dem Programm stehen Werke von G.P. Palestrina, G. Frescobaldi, B. Marini…
Übertragung auf Großbildschirm.
Freier Eintritt, Bühne
Italiano :
Il secondo concerto della stagione natalizia della Cattedrale di Metz prevede un duo con Judith Pacquier alla cornetta a bouquin e Thierry Ferré all’organo rinascimentale nel triforio.
Il cornet à bouquin è stato uno strumento a fiato molto in voga dalla fine del XVI alla metà del XVII secolo, soprattutto in Italia e in Germania.
Si sposa magnificamente con l’organo, in particolare con quello del triforio della Cattedrale.
Il programma comprende opere di G.P. Palestrina, G. Frescobaldi, B. Marini…
Ritrasmissione su grande schermo.
Ingresso libero, palco
Espanol :
El segundo concierto de la temporada de Navidad de la catedral de Metz presenta un dúo con Judith Pacquier al cornet à bouquin y Thierry Ferré al órgano renacentista del triforio.
El cornet à bouquin fue un instrumento de viento muy de moda desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, principalmente en Italia y Alemania.
Combina magníficamente con el órgano, en particular con el del triforio de la Catedral.
El programa incluye obras de G.P. Palestrina, G. Frescobaldi, B. Marini…
Retransmisión en pantalla grande.
Entrada gratuita, escenario
