Concert Cornil

Concert Cornil vendredi 15 août 2025.

Concert

Eglise et Place de la Mairie Cornil Corrèze

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

18 h à l’église Piquenique, musiques électroniques avec « Motionol ». Apportez votre repas et votre plus belle nappe pour piquenique partage en musique. 20 h Place de la Mairie Concert et DJ SET MMG Indie Blues Manega Chansons folk DJ « Caline Castagne ». Buvette Participation Libre .

Eglise et Place de la Mairie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 17 87 97

L’événement Concert Cornil a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze