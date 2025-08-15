Concert Cornil
Eglise et Place de la Mairie Cornil Corrèze
18 h à l’église Piquenique, musiques électroniques avec « Motionol ». Apportez votre repas et votre plus belle nappe pour piquenique partage en musique. 20 h Place de la Mairie Concert et DJ SET MMG Indie Blues Manega Chansons folk DJ « Caline Castagne ». Buvette Participation Libre .
Eglise et Place de la Mairie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 17 87 97
