Concert Corrèze
Concert Corrèze samedi 25 avril 2026.
Concert
Eglise Saint Martial Corrèze Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Rencontre de la Chorale Voc’All de Donzenac diréigée par Aël Jacquel et de la Chorale de Sarran dirigéepar Agnès Longevialle. Chants sacrés et profanes de la Renaissance à nos jours – .
Eglise Saint Martial Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 05 98 chorale.sarran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Corrèze a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze