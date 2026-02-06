Concert Corrèze

Concert

Eglise Saint Martial Corrèze Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre de la Chorale Voc’All de Donzenac diréigée par Aël Jacquel et de la Chorale de Sarran dirigéepar Agnès Longevialle. Chants sacrés et profanes de la Renaissance à nos jours – .

Eglise Saint Martial Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 05 98 chorale.sarran@gmail.com

