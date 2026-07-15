Informations pratiques

Munster

Concert : Cors des Alpes Menschtertaler Alphornblöser

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Plongez dans la magie de Noël au son envoûtant des cors des Alpes ! Un moment musical authentique et chaleureux au cœur de la Vallée de Munster.

Plongez dans l’atmosphère chaleureuse et féerique du marché de Noël grâce aux sonorités envoûtantes des cors des Alpes. Ces instruments traditionnels, emblématiques des montagnes suisses et françaises, résonnent avec puissance et douceur pour vous transporter au sommet des sommets enneigés. Venez partager un moment unique, où tradition et émotions se rencontrent, et laissez-vous porter par la magie des fêtes au rythme des harmonies alpines. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Immerse yourself in the magic of Christmas to the enchanting sound of alphorns! A warm, authentic musical experience in the heart of the Munster Valley.

L’événement Concert : Cors des Alpes Menschtertaler Alphornblöser Munster a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster