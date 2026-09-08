Concert corse Chapelle Saint Luc Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Concert corse

Mardi 27 octobre 2026 de 18h30 à 20h. Chapelle Saint Luc 231 rue Saint Pierre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 18:30:00

fin : 2026-10-27 20:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Une immersion au cœur des traditions musicales de l’Île de Beauté.



L’association Culombu présente un concert de polyphonies et de chansons corses, alliant puissance vocale, ferveur et émotion.

Une immersion au cœur des traditions musicales de l’Île de Beauté.



L’association Culombu présente un concert de polyphonies et de chansons corses, alliant puissance vocale, ferveur et émotion.



L’association Culombu / studii corsi oeuvre pour la promotion et la sauvegarde de la langue et la culture corse. En 2023 l’association réédite une méthode d’apprentissage de la langue corse en collaboration avec l’association studii corsi, méthode d’apprentissage en autonomie. .

Chapelle Saint Luc 231 rue Saint Pierre Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 54 25 67 association-culombu@hotmail.fr

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English :

An immersion into the heart of the musical traditions of the Île de Beauté.

The Culombu Association presents a concert of Corsican polyphonic music and songs, combining vocal power, fervor, and emotion.

L’événement Concert corse Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille