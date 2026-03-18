CONCERT COSMIC BANANA

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20

Prêt.e.s à embarquer dans la navette Cosmic Banana ?Une nouvelle Disco to Techno décollera du Dancing vendredi 20 mars à 19h30, pour fêter le premier jour du printemps !Sur la piste Disco House Electro Techno, la recette parfaite pour mettre tout le monde en orbite.

Prêt.e.s à embarquer dans la navette Cosmic Banana ?Une nouvelle Disco to Techno décollera du Dancing vendredi 20 mars à 19h30, pour fêter le premier jour du printemps !Sur la piste Disco House Electro Techno, la recette parfaite pour mettre tout le monde en orbite.Informations pratiques Ouverture des portes 19h30Bar & restauration sur place .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 12 43 cosmicbanana@etik.com

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English :

Ready to board the Cosmic Banana shuttle? A new Disco to Techno will take off from Dancing on Friday March 20 at 7.30pm, to celebrate the first day of spring! On the runway: Disco House Electro Techno, the perfect recipe to get everyone into orbit.

L’événement CONCERT COSMIC BANANA Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE