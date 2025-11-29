[Concert] Cosmic Dolls Crépy-en-Valois

[Concert] Cosmic Dolls

13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les Cosmic Dolls sont de retour pour nous faire chanter et danser !

Une soirée unique vous attend, alliant la magie de la musique live au charme de la Maison Saint Joseph.

Le concert sera suivi d’une sympathique collation préparée par nos soins.

Les Cosmic Dolls sont connus pour leur curation musicale, avec Frank Zappa, les Doors, Jeff Beck et même Jethro Tull !

Samedi 29 novembre

19h30

Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

38€ Concert, buffet et boisson

Les Cosmic Dolls sont de retour pour nous faire chanter et danser !

Une soirée unique vous attend, alliant la magie de la musique live au charme de la Maison Saint Joseph.

Le concert sera suivi d’une sympathique collation préparée par nos soins.

Les Cosmic Dolls sont connus pour leur curation musicale, avec Frank Zappa, les Doors, Jeff Beck et même Jethro Tull !

Samedi 29 novembre

19h30

Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

38€ Concert, buffet et boisson .

13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

The Cosmic Dolls are back to make us sing and dance!

A unique evening awaits you, combining the magic of live music with the charm of the Maison Saint Joseph.

The concert will be followed by a delicious snack prepared by us.

The Cosmic Dolls are known for their musical curation, featuring Frank Zappa, the Doors, Jeff Beck and even Jethro Tull!

? Saturday, November 29th

? 19h30

? Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

? 38? Concert, buffet and drinks

German :

Die Cosmic Dolls sind wieder da, um uns zum Singen und Tanzen zu bringen!

Es erwartet Sie ein einzigartiger Abend, der die Magie der Live-Musik mit dem Charme des Maison Saint Joseph verbindet.

Im Anschluss an das Konzert gibt es einen sympathischen Imbiss, der von uns zubereitet wird.

Die Cosmic Dolls sind bekannt für ihre musikalische Kuratierung mit Frank Zappa, The Doors, Jeff Beck und sogar Jethro Tull!

? Samstag, 29. November

? 19h30

? Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

? 38? Konzert, Buffet und Getränk

Italiano :

Le Bambole Cosmiche sono tornate per farci cantare e ballare!

Vi aspetta una serata unica, che unisce la magia della musica dal vivo al fascino della Maison Saint Joseph.

Il concerto sarà seguito da una deliziosa merenda preparata da noi.

Le Bambole Cosmiche sono rinomate per la loro curatela musicale, con Frank Zappa, i Doors, Jeff Beck e persino i Jethro Tull!

? Sabato 29 novembre

? 19h30

? Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

? 38? Concerto, buffet e bevande

Espanol :

¡Las Cosmic Dolls vuelven para hacernos cantar y bailar!

Le espera una velada única, que combina la magia de la música en directo con el encanto de la Maison Saint Joseph.

El concierto irá seguido de un delicioso aperitivo preparado por nosotros.

Los Cosmic Dolls son famosos por su selección musical, que incluye a Frank Zappa, The Doors, Jeff Beck e incluso Jethro Tull

? Sábado 29 de noviembre

? 19h30

? Maison Saint-Joseph 13 rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois

? 38? Concierto, buffet y bebidas

L’événement [Concert] Cosmic Dolls Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois