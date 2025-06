Concert Cosmic Glitters – The Beatskits – Kiwi Vandale – Magasin à huile Couëron 28 juin 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-28 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Samedi 28 juin 2025, l’association Les Lucioles organise une soirée de concerts pour danser et fêter l’arrivée de l’été au Magasin à Huile avec 3 groupes locaux à l’affiche : Cosmic Glitters, The Beatskits et Kiwi Vandale. Des extraits du spectacle « Manigances au menu » de la Compagnie Polygone ponctueront la soirée.Soirée organisée avec le soutien de la Ville de Couëron. A l’afficheCosmic Glitters (Funk / Soul / Pop) Cosmic Glitters est un jeune groupe nantais mêlant reprises et compos. Embarquez dans leur voyage pop saupoudré de funk et de paillettes ! The Beatskits (Les Beatles à la Nantaise) Basé à Nantes, ce quintet revisite les classiques des Fab Four avec une intensité et une authenticité rares. Leur show est un véritable concert rock’n’roll, énergique et dansant, conçu pour faire vibrer le public. Kiwi Vandale (Rock français survitaminé) Kiwi Vandale distille un cocktail de genres mélangeant riffs puissants, rythmes énergiques et mélodies libératrices. Puisant aux sources que sont les Rita Mitsouko et -M- ainsi que Queen et Franz Ferdinand, le groupe forge un son détonnant : une explosion sensible, une sensualité inspirante. Troupe du Collectif Polygone (Théâtre) Polygone est une troupe de théâtre amateur créée en 2024. Découvrez en avant première, lors de ce café-concert, quelques extraits de leur pièce intitulé « Manigances au menu ». Infos pratiques Soirée concert avec Cosmic Glitters – The Beatskit – Kiwi VandaleSamedi 28 juin 2025 – 20h (ouverture des portes)Entrée gratuite (participation libre aux frais de la soirée)Bar sur placeLe Magasin à huile95 Quai Jean-Pierre-Fougerat 44220 Couëron>> Se rendre au Magasin à Huile

Magasin à huile Couëron 44220

02 40 38 51 23 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/ jeunesse@mairie-coueron.fr