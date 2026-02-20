Concert Coucou Electro Place Porte Coucou Salon-de-Provence
Concert Coucou Electro Place Porte Coucou Salon-de-Provence samedi 14 mars 2026.
Concert Coucou Electro
Samedi 14 mars 2026 de 19h30 à 23h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
2026-03-14
COUCOU ELECTRO par l’association AFTER LIVE !
De 19h30 à 00h30
Coucou Electro avec Solal Fayet Newtone Evock Kev Lavigne
Entrée 15€
Informations Stationnement Le parking Portail Coucou, juste à coté de la salle de concert.
Boire et manger L’équipe du Portail Coucou vous attends au bar, et un Foodtruck sera présent. .
Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
COUCOU ELECTRO by AFTER LIVE!
L’événement Concert Coucou Electro Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence