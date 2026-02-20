Concert Coucou Electro Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Concert Coucou Electro

Samedi 14 mars 2026 de 19h30 à 23h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

COUCOU ELECTRO par l’association AFTER LIVE !

De 19h30 à 00h30

Coucou Electro avec Solal Fayet Newtone Evock Kev Lavigne



Entrée 15€



Informations Stationnement Le parking Portail Coucou, juste à coté de la salle de concert.



Boire et manger L’équipe du Portail Coucou vous attends au bar, et un Foodtruck sera présent. .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

COUCOU ELECTRO by AFTER LIVE!

