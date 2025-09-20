CONCERT COUCOULE DANS LES CÉVENNES Saint-Martin-de-Lansuscle
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez nombreux écouter Les Oiseaux de Trottoir orchestre chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse ! Soirée de soutien à l’APE de Saint Martin de Lansuscle. Buvette et frites sur place. Ouverture de la soirée à 19h30 / Concert à 21h.
19h30 Ouverture de la soirée
21h Concert .
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 59 19 24 61
English :
Come and listen to Les Oiseaux de Trottoir: a travelling, variable-geometry song orchestra! Evening in support of the APE de Saint Martin de Lansuscle. Refreshments and French fries on site. Opening at 7.30pm / Concert at 9pm.
German :
Kommen Sie zahlreich und hören Sie Les Oiseaux de Trottoir: ein Liedermacherorchester mit variabler Geometrie und reiselustiger Berufung! Abend zur Unterstützung der Elternvereinigung von Saint Martin de Lansuscle. Erfrischungsgetränke und Pommes frites vor Ort. Eröffnung des Abends um 19.30 Uhr / Konzert um 21 Uhr.
Italiano :
Venite tutti ad ascoltare Les Oiseaux de Trottoir: un gruppo canoro a geometria variabile e vocazione itinerante! Una serata a sostegno dell’APE di Saint Martin de Lansuscle. Rinfresco e patatine fritte a disposizione. Apertura della serata alle 19.30 / Concerto alle 21.00.
Espanol :
Vengan todos a escuchar a Les Oiseaux de Trottoir: ¡un grupo de canciones de geometría variable y vocación viajera! Una velada en apoyo de la APE de Saint Martin de Lansuscle. Refrescos y patatas fritas disponibles. Apertura de la velada a las 19:30 / Concierto a las 21:00.
