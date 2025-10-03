Concert « Couleur Pomme » Bar associatif L’Ecurie Genêts

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 23:30:00

2025-10-03

Dîner-concert de Couleur Pomme, chanson/pop. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.

Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

